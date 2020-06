Riccardo Di Stefano, nuovo presidente di Confindustria Giovani

Riccardo Di Stefano, siciliano classe 1986, è il nuovo presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, che si unisce come vice presidente di diritto alla squadra di Carlo Bonomi.

Trasformazione digitale, formazione continua, competitività e sostenibilità, made in Italy e catene globali del valore: queste le parole chiave delle linee programmatiche della nuova presidenza dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Di Stefano, imprenditore di seconda generazione, ha vinto con 143 preferenze e rappresenterà il Movimento dei giovani industriali nel triennio 2020-2023. Nato a Palermo nel 1986, Di Stefano si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università LUMSA di Palermo e sta completando un Dottorato di Ricerca in Economia civile.

All’interno della Confederazione è stato invitato permanente del Direttivo del Gruppo Giovani di Confindustria Palermo curando numerosi progetti dell’area Education ed è stato impegnato nella sezione Installatori della stessa Territoriale. Nell’ultimo triennio ha inoltre …









