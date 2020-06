Randagismo a Partanna, il Comune non sterilizza. Ci pensa l’Oipa

Azione dimostrativa dei volontari dell’Oipa Italia per protestare contro le mancate sterilizzazioni degli animali randagi. Un gruppo di attivisti ha donato al Comune di Partanna (Trapani) tre kit di attrezzi chirurgici per le sterilizzazioni, di cui due per la sterilizzazione dei cani e uno per la sterilizzazione dei gatti, acquistati grazie a una colletta.

«È da quasi un anno che le sterilizzazioni sono bloccate. Precedentemente era il veterinario dell’Asp a portare gli attrezzi che servivano, visto che mancavano, ma dopo diversi solleciti all’Amministrazione comunale che gestisce il canile non è più venuto a sterilizzare poiché non si è mai provveduto a ricreare le condizioni necessarie per fare gli interventi», spiega Andrea Marco La Commare delegato dell’Oipa di Partanna. «In casi urgenti, e per consentire le adozioni che come volontari ci impegniamo promuovere, abbiamo portato noi i …









