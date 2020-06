Operazione “Ermes 3” e il tentativo di influenzare i lavori dell’ospedale di Mazara 

Minacce, attentati ed estorsioni per bloccare i lavori di alcune ditte che stavano eseguendo o dovevano eseguire i lavori all’ospedale “Abele Ajello di Mazara”. E questo ciò che emerge dall’operazione antimafia “Ermes 3” coordinata dalla Dda di Palermo ed eseguita dagli uomini della Squadra Mobile di Trapani che ha portato in carcere Marco Manzo e Giuseppe Calcagno e che vede indagate 14 persone tra le quali il latitante numero uno di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, ricercato dal giugno del 1993.

L’inchiesta «Ermes 3» conferma, ancora una volta, come in provincia di Trapani ci sia ancora una struttura verticistica che ruota attorno alla figura del boss di Castelvetrano che si riflette in tutta la provincia di Trapani.

Vediamo come si cerca di condizionare i lavori dell’ospedale di Mazara. Due degli indagati Marco Manzo, finito in manette e Giovanni Beltrallo …









