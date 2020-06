Notte di fuoco: incendi sul monte Inici e nel bosco di Angimbè

Due incendi hanno devastato questa notte il monte Inici a Castellammare del Golfo, e, contemporaneamente, a Calatafimi il bosco Angimbè. Sulla natura dolosa dei due incendi ci sono pochi dubbi. Distrutti ettari di bosco e di macchia mediterranea.

Gli incendi sono partiti nel pomeriggio di ieri.

I vigili del fuoco del distaccamento di Alcamo e gli uomini della Forestale sono stati impegnati in zona Inici. In volo anche un Canadair e un elicottero.

Altro personale sul secondo fronte del fuoco, in contrada Angimbè, zona già devastata da altri incendi.











