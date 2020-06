Messina Denaro, Cafiero de Raho: “stranamente non si arriva a catturarlo”

“Ogni volta che ci sono indagini su Matteo Messina Denaro si riesce a recidere tutto cio’ che gli sta intorno ma, stranamente, non si arriva mai a catturarlo. Il che per la verità è inammissibile in una democrazia come la nostra, avere un latitante da 26 anni. Sono convinto che lo arresteremo a breve e sono ancora più convinto che è un dovere procedere alla sua cattura”. Lo dice Federico Cafiero de Raho, procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, in un’intervista a Lavialibera, rivista di Libera e Gruppo Abele.

Mafie intercettato affari settore sanità De Raho è convinto inoltre che “l’emergenza coronavirus ha offerto opportunità di business a gruppi criminali e mafie”. Le prime evidenze in tal senso “sono state le infiltrazioni delle mafie nell’ambito dell’importazione e del commercio di dispositivi di protezione individuale. In periodo di lockdown i gruppi mafiosi sono riusciti a intercettare affari nel …









Leggi la notizia completa