Marsala Calcio: disse che il Palermo era favorito dagli arbitri, Cottone inibito per sei mesi

Non bastavano i guai giudiziari adesso anche quelli sportivi. Il presidente del Marsala, Domenico Cottone, è stato inibito per 6 mesi, dovrà scontare un punto di penalizzazione, più una multa di 1.500,00 euro di ammenda. Questa la nota del Tribunale Federale Nazionale che spiega la motivazione delle sanzioni:

“Il Tribunale Federale Nazionalesi è pronunciato nella riunione fissata il 19 giugno 2020, a seguito del Deferimento n. 12485/593pf19-20/GC/GT/mg del 22.05.2020 a carico del sig. Domenico Cottone e della società SSD Marsala Calcio arl, irrogando le seguenti sanzioni:

per il sig. Cottone Domenico, mesi 6 (sei) di inibizione;

per la società SSD Marsala Calcio arl, punti 1 (uno) di penalizzazione, da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2020 / 2021, oltre ad € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.

Dichiarazioni rese dal sig. Domenico Cottone, Presidente della SSD Marsala Calcio a r.l. riportate sul sito www.solosavoia.it del 23.1.2020 relative a favoritismi di cui …









Leggi la notizia completa