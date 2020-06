Marsala, approvato finalmente il regolamento per il garante sulla disabilità

Approvato all’unanimità il “Regolamento per il Garante sulla disabilità” che aveva tenuto impegnato il Consiglio comunale di Marsala per diverse sedute.

Il Garante sarà nominato dall’Aula, con votazione a maggioranza assoluta. Nel corso dei lavori, presieduti da Enzo Sturiano, è stato pure osservato un momento di raccoglimento per il prof. Romano Ugolini, presidente del Centro internazionale di Studi garibaldini risorgimentali, recentemente scomparso e ricordato in Aula dalla consigliera L. Arcara.

Ad inizio di seduta, alcune comunicazioni.

A. Di Girolamo, chiede più controlli a Capitaneria di Porto e Polizia Municipale riguardo alle concessione per le spiagge, tenuto conto che quelle libere si riducono sempre più; lamenta la presenza di erbacce e rifiuti nel parcheggio comunale di via Giulio Anca Omodei, poco decoroso da mesi.

A. Galfano, evidenzia la discarica vicino all’ex Salato, problema più volte sollevato dallo stesso, che crea pericolo alla …









Leggi la notizia completa