  La Federazione Italiana Vela della Sicilia premia i migliori atleti della Società Canottieri Marsala

Nel corso della 76^ Assemblea dei circoli velici della Sicilia, che si è tenuta presso lo Sporting Village di Palermo, sono stati premiati i migliori atleti che si sono distinti nel corso delle competizioni riferite alla stagione agonistica 2019.

Dopo il fermo totale di tutte le attività veliche a causa del Coronavirus, questa è stata la prima occasione ufficiale per dare il via libera alla ripresa degli sport velici, in una manifestazione conviviale alla presenza di atleti, dirigenti sportivi, rappresentanti dei circoli velici e genitori.

La Società Canottieri Marsala, diretta da Tommaso Angileri, ha portato a casa grandi soddisfazioni in campo Optimist e Laser, con la premiazione degli atleti che si sono distinti per i loro meriti sportivi durante la stagione agonistica 2019. In particolare, sono stati premiati: Lorenzo Caputo, vincitore del Campionato zonale nella Classe Laser 4.7; Giulia Schio, prima femminile e seconda assoluta nel Campionato Zonale della Classe Laser Radial; …









