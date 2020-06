Il sindaco Enzo Alfano ha proclamato il lutto cittadino per i funerali di Don Meli

Il sindaco Enzo Alfano ha predisposto per la giornata di domani lunedì 29 giugno, il lutto cittadino per onorare la memoria di Don Baldassare Meli, per diciassette anni parroco della chiesa di Santa Lucia, simbolo dell’accoglienza, che si è sempre speso con generosità e abnegazione verso la comunità parrocchiale e, in particolare, verso gli “ultimi” della collettività castelvetranese. Nella giornata di ieri, come tutti sanno è venuto a mancare nella casa canonica don Baldassare Meli, parroco della chiesa di Santa Lucia di Castelvetrano; la cui scomparsa ha suscitato profonda e sentita emozione in tutta la cittadinanza dal luttuoso evento. Chi scrive si era fatto portavoce con il primo cittadino dell’idea lanciata dal giovane imprenditore Antonino Bacchi di proclamare il lutto cittadino. Il Sindaco aveva subito espresso il suo favore all’idea ed ha ritenutoopportuno e doveroso, interpretando il comune sentimento …









