Finalmente il garante della disabilità a Marsala, ma che fatica…

Annuntio vobis gaudium magnum ;habemus praescriptum. Deo gratias e regolamento sul garante fu.

La norma non è immediatamente esecutiva, il presidente del consiglio comunale di Marsala ha dichiarato che farà il possibile perché lo diventi, sperando che prima della fine della consiliatura la città abbia il garante della disabilità.

Sono trascorsi 570 dal consiglio comunale di Marsala aperto per la giornata mondiale sulla disabilità. Fu auspicato che venisse approvato entro Natale, era il 3 dicembre 2018, ci furono critiche del sottoscritto si notó che il consiglio per 4 quinti fu unito e compatto nel rimandare al mittente le critiche, perché a loro avviso il tema disabilità non ha colore politico. Ma il tempo è galantuomo e già a stretto giro di posta, nella manovrina di fine anno all’ ARS,il governo Musumeci tagliò 2,6 milioni di € dalle risorse destinate al fondo sui disabili. …









