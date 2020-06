Ex Trapani Calcio, Erasmo Mulè conquista la Coppa Italia Serie C con la Juventus U23

Secondo trofeo in altrettante stagioni. È il bottino di tutto rispetto di Erasmo Mulè che, ieri sera, alla bacheca personale ha aggiunto la Coppa Italia Serie C con la Juventus Under 23. Decisivo, infatti, il successo maturato in rimonta contro la Ternana al “Manuzzi” di Cesena: all’eterno Mammarella, per i bianconeri hanno risposto prima Brunori, poi Rafia. L’alcamese non è stato della partita ma, nel corso della stagione, ha saputo imporsi e trascinare il reparto difensivo. Erasmo Mulè, classe 1999, ha trovato la propria svolta nella scorsa stagione, quando Vincenzo Italiano trovò nel giovane difensore una pedina importante per costruire la corazzata che avrebbe poi vinto i play off contro il Piacenza. A Gennaio del 2019 la firma con la Sampdoria e il prestito fino a Giugno sempre in maglia granata. La preparazione estiva successiva con i blucerchiati e la chiamata dalla Juventus con …









Leggi la notizia completa