Erice, un’app per segnalare disservizi e criticità. Diserbo chimico nelle frazioni

In considerazione delle numerose segnalazioni pervenute che riguardano le criticità del territorio, il Comune di Erice informa i cittadini del fatto che la modalità più celere ed efficace per la presentazione delle stesse è l’inoltro delle stesse tramite l’app Municipium, facilmente scaricabile anche su smartphone.

Basterà selezionare la voce “Segnalazioni”, premere il pulsante verde e individuare la categoria (es. strade, verde pubblico etc..), descrivendo il problema.

Le segnalazioni, una volta ricevute, saranno esitate dagli uffici per una pronta risoluzione.

In caso di difficoltà, in alternativa all’app è possibile inviare un’email all’indirizzo sindaco@comune.erice.tp.it.



