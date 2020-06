Drammatico incendio devasta il Monte Inici ed il Bosco Angimbè

Ancora roghi sulle montagne trapanesi. Sin dalle prime ore del pomeriggio di ieri, infatti, è scattato l’allarme incendi per delle fiamme che si sono propagate sul Monte Inici a Castellammare e presso il Bosco Angimbè a Calatafimi. Vigili del fuoco, forestale e protezione civile sono all’opera per evitare che la zona, colpita in maniera piuttosto rilevante, subisca ulteriori devastazioni. Fino a stamane le fiamme insistevano ancora specialmente in aree difficilmente raggiungibili. Due canadair e due elicotteri sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento ma la flora risulta purtroppo drammaticamente colpita. Il bosco Angimbè, in particolar modo, è uno dei più antichi della Sicilia con piante antichissime e molto conosciute.

La foto di copertina presa da Facebook (diversi profili) con le fiamme sullo sfondo ed il tempio di Segesta in primo piano è l’emblema di questo ennesimo atto doloso e criminale.

