Como, Lucia porta la Croce Rossa nel suo elaborato di fine anno: “Lavoro dedicato a mia madre”

Azzolina: “Un bell’esempio per tutti”

“Ho scelto questo argomento per l’esame perché fin da piccola ho sempre frequentato questo ambiente, perché mia mamma, essendo volontaria, dopo essere rientrata dal turno, mi ha sempre raccontato come avevano aiutato le persone che si erano trovate in difficoltà”. Lucia, 14 anni, è una studentessa dell’Istituto Comprensivo G.B. Scalabrini di Fino Mornasco, in provincia di Como e ha dedicato l’elaborato finale del suo percorso nella scuola secondaria di primo grado alla Croce Rossa Italiana. “Ho potuto vedere come all’interno dell’equipaggio, collaborando per aiutare gli altri, si possono creare delle grandi amicizie ed è proprio così che un’associazione può diventare una famiglia. Ho scelto questo argomento anche perché da grande vorrei lavorare nell’ambito sanitario, sogno che coltivo …









