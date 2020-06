Castelvetrano, tra canyon e cascate si nasconde il Castello della Pietra

Situato sul territorio di Castelvetrano, al confine con quello di Partanna e a circa 12 km dal Parco archeologico di Selinunte, il Castello della Pietra è una di quelle risorse di rara bellezza appartenente al territorio che, ancora a oggi, è sconosciuta ai più.

Concedersi una domenica mattina per visitarlo è come immergersi in un angolo di natura incontaminato. Un tuffo in un’oasi verde, tra ruscelli e il canto degli uccelli. Nel corso delle ere geologiche il torrente Senore che scorre a ovest del castello, e che confluisce nel Belìce, ha scavato nella roccia un profondo canyon al cui interno è cresciuta una fitta foresta, atipica in questa zona della Sicilia per le specie arboree che vi sono presenti.

Il microclima che si è venuto a creare in questo canyon di roccia friabile ha permesso ad esemplari di lecci, roverelle, olivastri, fiori









