Castelvetrano, lutto cittadino per Don Meli

Domattina su espresso impulso del Sindaco Enzo Alfano verrà proposta alla Giunta Municipale la delibera di proclamazione del lutto cittadino nella giornata del 29 giugno 2020 in cui avranno luogo le esequie di Don Baldassare Meli. Una prassi del regolamento comunale che non prevedete l’istituzione con delibera sindacale.

Don Meli è stato per 17 anni parroco della chiesa di Santa Lucia, simbolo dell’accoglienza. Si è sempre speso con generosità e abnegazione verso la comunità parrocchiale e, in particolare, verso gli “ultimi” della collettività castelvetranese.

“Ritenuto opportuno e doveroso – si legge nella nota del primo cittadino – interpretando il comune sentimento della popolazione, proclamare il lutto cittadino, in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia del compianto don Meli e della comunità castelvetranese al fine di consentire iniziative di riflessione o di partecipazione alle cerimonie funebri& …









Leggi la notizia completa