Castelvetrano, cittadinanza onoraria per l’egiziano Patrick Zaki

Dopo la proposta presentata dai consiglieri del PD, Marco Campagna e Monica di Bella, per il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki ora arriva il sì del consiglio comunale. La mozione è stata accolta con 12 voti favorevoli (Pd e M5S) e 8 astenuti (Obiettivo Città, Fratelli d’Italia, Gruppo Misto e Ricominciamo Insieme).

Patrick Zaki è stato arrestato lo scorso 7 febbraio, poi bendato e ammanettato per 17 ore durante il suo interrogatorio all’aeroporto in Egitto. I pubblici ministeri di Mansoura hanno ordinato la detenzione preventiva di Patrick George Zaki in attesa di indagini su accuse tra cui “diffusione di notizie false”, “incitamento alla protesta” e “istigazione alla violenza e ai crimini terroristici”. Il 5 marzo, Patrick George Zaki è stato trasferito nella prigione di Tora, al Cairo.

