Ancora cambiamenti in casa granata. Il presidente del Trapani calcio, il marsalese Pino Pace, e il consigliere Paolo Giuliano hanno rinunciato alla riconferma.

Hanno detto No nel corso dell’ultima riunione del Cda. La motivazione è connessa ad una lettera di Allivision che ha annunciato nuove immissioni di liquidità ma nei tempi e nei modi opportuni.

Insomma un’altra rivoluzione per la società a caccia di una salvezza difficile.









Leggi la notizia completa