Ultimo saluto a Don Meli, posti limitati e diretta video

Saranno celebrati lunedì 29 giugno, alle ore 10,30, nella parrocchia Santa Lucia di Castelvetrano i funerali di don Baldassare Meli, scomparso stamattina nella casa canonica della parrocchia che ha retto dal 2004. A presiederli sarà il Vescovo monsignor Domenico Mogavero.

Rigide le misure di controllo anti Covid-19 per poter assistere alle esequie, affidate al Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa. In chiesa potranno accedere solamente 96 persone e tutte munite di mascherine di protezione. Al fine di rispettare le disposizioni anti Covid-19 e consentire ai numerosi fedeli della parrocchia, amici e conoscenti di don Meli di partecipare alla messa esequiale, sono state predisposti alcuni servizi aggiuntivi.

ORATORIO – In via eccezionale nell’oratorio del seminterrato della parrocchia saranno posizionate 80 sedie e da qui si potrà seguire la santa messa trasmessa sullo schermo gigante allestito all’interno. L’ingresso in oratorio sarà consentito con mascherina di protezione.

SPIAZZALE …









Leggi la notizia completa