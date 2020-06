UFFICIALE: Acd Custonaci in Prima Categoria

Festa in casa Acd Custonaci. La compagine biancorossa è stata promossa in Prima Categoria: lo ha deliberato la LND che, nel comunicato pubblicato ieri, ha annunciato: «Per quanto riguarda l’organico del campionato di 1^ Categoria, vengono “promosse” in tale campionato le Società prime classificate nei 5 gironi di 2^ Categoria nonché le Società seconde classificate nei 5 gironi di 2^ Categoria. Ciò in applicazione del più volte richiamato criterio del merito sportivo ed in considerazione che, a causa dell’interruzione delle competizioni sportive della LND, non sono state disputate le gare dei Play Off».

La società custonacese, prima dell’interruzione del campionato a causa del Coronavirus, si trovava infatti al secondo posto, a dieci lunghezze dall’Aspra. Un importante traguardo che spalanca nuove ambizioni per la squadra del presidente Giacomo Noto con un pensiero a Paolo Morici, presidente onorario …









Leggi la notizia completa