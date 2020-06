Triscina tra importanti bonifiche e sudici cittadini

Operatori della ditta Sager, incaricata dal Comune di Castelvetrano, da alcuni giorni sono presenti a Triscina per provvedere alle attività di preparazione, sistemazione e pulizia della spiaggia con la rimozione, anche manuale, dei rifiuti. Sono state avviate attività di fresatura, livellamento e setaccio della sabbia, effettuate con idonei mezzi e personale competente al fine di consentire un’adeguata pulizia di molti spazi e aree pubbliche. Il lavoro della ditta Sager ha restituito l’arenile in condizioni di decoro ai cittadini, ai turisti e ai lidi balneari. È stato svolto, finora, un buon lavoro che ha permesso la bonifica di chilometri di sabbia, sabbia che poi è stata ben ridistribuita e livellata. Tutto intorno, adesso, si nota pulizia e decoro.

Funzionante, quest’anno, anche il servizio di pulizia con la raccolta dei rifiuti e bonifica della via della Magna Grecia. Contemporaneamente si sta avviando una discreta …









Leggi la notizia completa