Trapani, il Lions Club ha eletto il nuovo consiglio direttivo

Il Lions Club di Trapani ha effettuato il classico “Cambio della Campana”. Evento che ha dato il via al nuovo direttivo in carica fino a Giugno 2021.

Il Lions Club Trapani presieduto da Gaetano Vivona ha così composto il suo consiglio direttivo per l’anno sociale 2020-2021:

vicepresidente Mario Laudicina, vicepresidente Vito Accardo, segretario Salvatore Bonfiglio, cerimoniere Vito Sanci, tesoriere Nicola La Sala,

addetto stampa Massimo Catania, censore Salvatore Ingrassia, Peppe di Marco, presidente commissione soci Andrea Magaddino, consiglieri: (Giovanni Consolazione, Pina Mandina, Gianni Scuderi, Enzo Somma, Enzo Bianco, Dora Bagarella).









