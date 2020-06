Saranno celebrati lunedì i funerali di Don Meli, con una diretta video e la comunità chiede al sindaco di proclamare il lutto cittadino

Saranno celebrati lunedì 29 giugno, alle ore 10,30, nella parrocchia Santa Lucia di Castelvetrano i funerali di don Baldassare Meli, scomparso stamattina nella casa canonica della parrocchia che ha retto dal 2004. A presiederli sarà il Vescovo monsignor Domenico Mogavero. A renderlo noto un comunicato sul sito della diocesi di Mazara nel quale vengono fornite le modalità della celebrazione.

Ed intanto sono in molti a chiedere al Sindaco che per quella giornata venga proclamato il lutto cittadino.

A lanciare la proposta un giovane imprenditore Antonino Bacchi che ha lanciato la proposta sui social: “In molti lo abbiamo definito Don Castelvetrano poiché Don Meli è stato amato da tutti i Castelvetranesi appartenenti a qualsiasi Parrocchia cittadina e persino da non cattolici e da non credenti- scrive Bacchi- Don Meli era buono, aveva Amore per tutti, Don Meli donava senza mai chiedere niente in cambio, Don Meli era un …









Leggi la notizia completa