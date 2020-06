Santa Ninfa: Consiglio comunale approva mozione per il sostegno a famiglie e imprese

SANTA NINFA. Come anticipato ieri, prima di dare il via libera al bilancio, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione per il sostegno a famiglie e imprese che prevede dilazione dei tempi per il pagamento dei tributi e sgravi per famiglie e attività commerciali e produttive. Un supporto di carattere economico, nel tentativo di agevolare in ogni modo la ripresa delle attività economiche messe in ginocchio dalla lunga chiusura causata dalla pandemia. Il documento era stato presentato congiuntamente dai due gruppi consiliari di maggioranza e minoranza.

Nell’atto di indirizzo, i consiglieri impegnano l’amministrazione comunale a farsi carico di una serie di interventi. Anzitutto, per quanto concerna la prima rata dalla Tari (la tassa sui rifiuti) per le utenze domestiche, se ne chiede il rinvio «alla scadenza più lontana possibile». Relativamente …









