“San Giuliano criminale”. L’inchiesta su Erice e Trapani in pillole

La fabbrica del consenso, il modo in cui vengono raccolti i voti, l’esistenza di un gruppo criminale che gestisce pacchetti di preferenze, fa eleggere candidati, e poi li costringe a dimettersi.



E ancora accordi sottobanco con i pregiudicati, pacchi spesa per i voti, minacce e mafia. Tutto questo è l’inchiesta “San Giuliano criminale” che questa settimana ha appassionato – ma soprattutto indignato -i lettori di Tp24 e che racconta soprattutto le trame di Erice e Trapani.

C’è chi l’ha immaginata, questa inchiesta a puntate, anche come una serie Tv Crime su Netflix, come i tipi della pagina satirica Memesuddu.



Ma fiction non è quello che è successo nel 2017 tra Erice e Trapani e non lo è neanche il gruppo criminale che opera soprattutto nel quartiere di San Giuliano.

Siamo partiti dalle indagini svolte dalla Squadra Mobile









