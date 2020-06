Papa: speciale con la messa per la festa dei santi Pietro e Paolo e documentario ‘Il mare dei miracoli’

Roma, 27 giungo 2020. Programmazione speciale di Tv2000 in occasione della memoria liturgica dei santi apostoli Pietro e Paolo. In diretta dalla Basilica di San Pietro, lunedì 29 giugno alle ore 9.30, l’emittente della Cei, in collaborazione con Vatican Media, trasmette la celebrazione della Messa presieduta dal Papa, la benedizione dei Palli destinati ai nuovi Arcivescovi Metropoliti e alle 12 la recita dell’Angelus. In seconda serata in onda il documentario ‘Il mare dei miracoli’, a cura della corrispondente da Gerusalemme del Tg2000 Alessandra Buzzetti, che tra passato, fonti bibliche e presente, dalla Terrasanta a Roma, passando per Tabgha, Naim e Tel Aviv, ripercorre le tappe della predicazione di san Pietro prima dell’arrivo a Roma.

Sinossi documentario:

Il mare dei miracoli è il Mare di Galilea, il luogo dove Gesù ha preso dimora per iniziare la sua missione, il luogo dove ha compiuto quasi tutte le …









