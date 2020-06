Marsala, due ragazze travolte da un giovane scooterista che è fuggito 

Due ragazze sono state travolte da uno scooter guidato da un giovane che, subito dopo lo scontro, non ha prestato soccorso e ha fatto perdere le sue tracce.

E’ accaduto questa notte, intorno alle 2.00, a Marsala, in via Mario Rapisardi. Le due ragazze sono finite a terra procurandosi diverse ferite e lussazioni ed una ha battuto violentemente la testa sull’asfalto.

Le ragazze sono state soccorse dai sanitari e con un’ambulanza sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino”. Visti i pezzi di scooter rimasti in strada e anche una scarpa del giovane scooterista, si presume che anche lui si sia fatto male ma questo non lo ha fermato e si è dato comunque alla fuga.

Su quanto accaduto indagano i carabinieri, che hanno ascoltato le due giovani e alcuni testimoni e stanno visionando le riprese delle videocamere di sorveglianza della zona.









