Marsala, continuano gli interventi dell’Enel per potenziare la rete elettrica

Proseguono le attività pianificate da E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce in Italia la rete di distribuzione elettrica a Media e Bassa tensione, per innovare e potenziare la rete e gli impianti elettrici dell’azienda presenti nel territorio comunale di Marsala.

Nei giorni scorsi i rappresentanti territoriali dell’azienda hanno presentato al Sindaco Alberto Di Girolamo il piano completo delle attività previste.

Tanti gli interventi già effettuati dai tecnici dell’azienda. Tra questi, ad esempio, la sostituzione, in diverse vie e contrade del Comune, degli esistenti conduttori aerei in rame, lunghi complessivamente oltre 6.000 metri, con altrettanto cavo precordato, isolato e in alluminio, meno sensibile agli agenti atmosferici e, soprattutto, meno appetibile dai ladri di cavi in rame.

Altri interventi, di cui alcuni già completati, consentiranno, invece, di realizzare nuove linee, in cavo interrato, in sostituzione di alcune esistenti linee aeree, lunghe …









Leggi la notizia completa