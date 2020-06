Leggere i sogni impossibili. “La visita” di Marcello Benfante

Nelle settimane successive alla lettura del nuovo libro di Marcello Benfante, «La visita» (Qanat, 2020), continuando a rileggere alcune pagine che mi avevano colpito, spesso mi è tornata in mente una poesia di Primo Levi che si intitola «Alzarsi».

È un testo molto breve, due semplici strofe, in cui Levi prova a descrivere l’impercettibile istante che ad Auschwitz separava il sonno convulso dei prigionieri dal loro risveglio. Un istante scandito da una singola parola, pronunciata dal guardiano con voce piana e sommessa: «Wstawać», ‘alzarsi’. Prima di farlo, però, prima di ridestarsi, il poeta sottolinea il miracolo inatteso del sogno, un impensabile prodigio nel luogo più oscuro della storia dell’uomo, vissuto come una straordinaria prova di sopravvivenza.

Sognavamo nelle notti feroci

Sogni densi e violenti

Sognati con anima e corpo:

Tornare; mangiare; raccontare.

Finché suonava breve e …









