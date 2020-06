Le linee guida per il ritorno a scuola. Lagalla: “Ora testo equilibrato”

L’assessore regionale all’istruzione e alla formazione professionle, Roberto Lagalla, ha partecipato oggi, in videoconferenza, su delega del Presidente Musumeci, alla Conferenza unificata Stato-Presidenti delle regioni, alla presenza dei ministri degli affari regionali, Francesco Boccia, della salute, Roberto Speranza, e dell’istruzione, Lucia Azzolina.



Nel corso dell’incontro sono state approvate le linee guida nazionali, cosiddetto Piano Scuola 2020-2021, per come modificate su proposta delle regioni. Dichiara l’assessore Lagalla: «Il testo licenziato oggi dalla Conferenza risulta più completo ed equilibrato rispetto a quello originariamente proposto dal governo e, per quanto riguarda la Sicilia, rappresenterà il fondamentale punto di riferimento per le decisioni che, su scala regionale e d’intesa con l’USR, dovranno essere assunte entro il prossimo 10 luglio. Il risultato odierno è da considerare particolarmente rilevante per effetto delle ulteriori risorse, pari a 1 miliardo, reperite anche per il reclutamento di nuova docenza e personale scolastico, nonché per le …









