“L’Arte contro il covid-19, per restituire bellezza”. Ideatore dell’iniziativa Gerry Bianco

Da un’idea progettuale dell’architetto Gerry Bianco,di mettere insieme un’opera a 50 mani, fatta da artisti di tutta la nazione con prevalenza siciliana,senza contatto fisico a distanza nasce un grande puzzle per restituire il maltolto dal covid : la gioia e la bellezza.

In intesa con il comune di Mazara del Vallo, lo scopo è di donare dal sud e verso il nord alle zone più colpite dalla pandemia ,un grande puzzle. E precisamente alla città di Bergamo, con il quale comune si sta interfacciando l’amministrazione comunale di Mazara del Vallo. Il direttore artistico Bianco, promotore dell’idea che già all’opera sta assemblando 50 stili diversi ,ma con uno spirito comune,l’unità nazionale. Uno spirito comune per ridare sorriso a chi l’ha perso durante questa emergenza, per far sentire il colore …









