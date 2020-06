La Dolce Onorio Folgore Castelvetrano promossa in Eccellenza

Nel pomeriggio di ieri si era diffusa la notizia, ancora da ufficializzare ,che la Dolce Onorio Folgore Castelvetrano fosse stata promossa in Eccellenza. Per evitare delusioni abbiamo atteso la nota ufficiale del comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti che ha reso ufficiali le promozioni nel campionato regionale di Eccellenza, e la Folgore per la stagione 2020-2021, dopo le delusioni degli ultimi anni ed il fallimento dopo aver conquistato la serie D sul campo, torna a festeggiare al termine di una stagione che, pur chiusa anticipatamente per le note vicende legate al Covid 19, aveva riservato tante soddisfazioni con la squadra del patron Vincenzo Onorio che aveva veleggiato al secondo posto in classifica e si era qualificata alle semifinali della coppa Italia, poi non disputate.

Dal campionato di promozione oltre alle prime classificate, Sciacca, Igea 1946, Aci Sant’Antonio e Siracusa, saranno ammesse altre due squadre.

