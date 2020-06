Il consiglio comunale di Trapani contro Misiliscemi. Il commento di Lipari 

«La Democrazia è una pessima forma di governo ma comunque la migliore che si conosca. E la volontà popolare va sempre rispettata. Anche quando non ci fa comodo. Soprattutto riguardo alla questione Misiliscemi, il cui referendum ha avuto come esito la prevalenza dei SI, raggiungendo il 90% dei votanti nei territori facenti riferimento a Misiliscemi. Pertanto mi son già rassegnato all’idea che Trapani perda un pezzo importante ma non nutro dubbi sulla regolarità dello svolgimento delle consultazioni referendarie vista l’assenza di denunce formali.»

A dirlo è Giuseppe Lipari Consigliere comunale della Città di Trapani, che commenta così l’esito della votazione in Aula Consiliare dell’atto di indirizzo politico contro l’istituzione del nuovo comune di Misiliscemi firmato dai 17 consiglieri di maggioranza, tra cui anche quelli espressione delle frazioni.

«Personalmente – afferma – avrei preferito …









Leggi la notizia completa