Idee per un futuro possibile

di Anna Fici

Ore 14:45. Inaspettatamente suona il citofono facendomi sobbalzare. Avevo appena finito di pranzare e mi stavo concedendo un momento di relax. Io! Il corriere al citofono no. Non hanno orari loro. Forse una volta mi sarei arrabbiata. Al corriere comunque non avrei detto nulla ma in cuor mio avrei pensato: “A quest’ora…, non c’è più educazione!”.

Tuttavia qualche tempo prima che iniziasse per tutti noi il lockdown, un film visto al cinema con una cara amica, visto in effetti per merito suo che me lo ha caldeggiato, ha contribuito a cambiare per sempre ciò che penso e ciò che provo verso questa realtà lavorativa. Si trattava di Sorry, we missed you, l’ultimo film di Ken Loach del 2019, uscito nelle sale italiane nel gennaio del 2020.

Mentre al cinema scorrevano le immagini di questo straordinario film che …









