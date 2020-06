Dal Vescovo al Sindaco ai semplici cittadini tanti i messaggi di cordoglio per don Baldassare Meli

La terribile notizia della scomparsa di Don Meli ha rattristato tutta la comunità castelvetranese che nel coraggioso sacerdote vedeva un prezioso baluardo, una voce amica, un sostegno spirituale. In migliaia i messaggi di autorità, o di semplici cittadini che sui canali social hanno voluto affidare un ricordo, pubblicare una foto, condividere un aneddoto. Abbiamo scelto quelli del sindaco, del vescovo, di un consigliere comunale, del presidente di orgoglio castelvetranese e di quello di Progetto Triscina, di un regista e del gestore del teatro Franchi Ingrassia che ha preannunciato che anche a Triscina sarà ricordato con un progetto in sua memoria.

“Ci lascia un Uomo che è stato un maestro e punto di riferimento per la nostra Comunità e non solo. Una fonte di ispirazione umana e religiosa che lascia un vuoto incolmabile.

Buon viaggio Don Meli.”

Enzo Alfano

Sindaco di Castelvetrano

“La …









Leggi la notizia completa