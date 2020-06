Dal 1° luglio 2020 scatta il nuovo limite per il pagamento dei contanti

Ancora pochi giorni ed entrerà in vigore il nuovo limite per il pagamento in contanti. Dal 1° luglio 2020, infatti, la soglia si abbasserà rispetto a quella attuale. Vediamo cosa cambia e quali sono le sanzioni previste.

Attualmente, il limite per i pagamenti in contanti è fissato a 3000 euro, ma a partire dal 1° luglio 2020 scenderà a 2.000 euro (eccezion fatta per il money transfer, per cui il tetto massimo è già fissato a 1.000 euro). In sostanza, per i pagamenti fino a 1.999 euro è possibile dare soldi in contanti ad un’altra persona o azienda, ma dai 2.000 euro in poi è obbligatorio effettuare il pagamento con strumenti tracciabili.

Nel 2021, inoltre, il limite al pagamento in contanti sarà abbassato ulteriormente, a 1000 euro. Le sanzioni per i pagamenti in contanti vengono commisurate all’effettivo importo della violazione commessa e variano da un minimo di 3000 euro a …









