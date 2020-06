CASTELVETRANO: MORTO DON BALDASSARE MELI, PARROCO DI SANTA LUCIA

CASTELVETRANO – Don Baldassare Meli, parroco di Santa Lucia a Castelvetrano, è morto alle prime luci dell’alba di stamattina, nella casa che gli amici Ninetta Sammarco e Gesualdo Di Fazio, da qualche settimana, avevano preso in affitto a Triscina di Selinunte. Don Meli da mesi viveva già a casa di Ninetta e Aldo a Palermo, per le cure mediche a cui si era sottoposto. Il tumore, che gli avevano diagnosticato poco più di sei mesi fa, però, non gli ha dato scampo.

Attorno a lui, soprattutto in queste ultime settimane vissute a Triscina, si è stretta l’intera comunità parrocchiale. La casa è diventato un luogo di pellegrinaggio e preghiera. Così come nel 1888 i giovani si strinsero attorno a don Bosco malato, anche i ragazzi della parrocchia “Santa Lucia” hanno voluto essere a fianco del loro pastore, don Baldassare …









