Castellammare, eletto il nuovo direttivo di CambiaMenti

Si è svolta l’assemblea dei soci per eleggere il nuovo Direttivo di CambiaMenti a Castellammare del Golfo.

Il nuovo Direttivo dell’associazione culturale e politica CambiaMenti vede confermati due dei consiglieri uscenti e cinque nuovi componenti:

Vincenzo Borruso, 31 (medico); Marco Venza, 29 (tributarista); Lia Turrigiano, 26 (praticante avvocato); Giuseppe Fanara, 38 (farmacista); Chiara Stella Anselmo, 31 (docente); Vito Naso, 44 (imprenditore edile); Antonino Mattarella, 27 (studente di Scienze Politiche).

I nuovi componenti ringraziano l’assemblea per la fiducia dimostrata e si dichiarano pronti a lavorare attivamente sul territorio mediante iniziative culturali, mantenendo sempre l’attenzione sulla politica locale.

Nei prossimi giorni il nuovo Direttivo si riunirà per le elezioni delle cariche.

In questa fase Cambiamenti mostra, ancora una volta, di essere un’associazione aperta ai giovani, come dimostra l’età media del nuovo direttivo, e di essere sempre pronta a rinnovarsi e ad accogliere nella sua squadra elementi qualificati, …









Leggi la notizia completa