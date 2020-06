Brutto incidente per l’allenatore del Marsala, Nicola Terranova.

Mentre si trovava in bicicletta a Mazara del Vallo, è stato urtato dallo sportello dell’auto aperto da una signora che non si è accorta del suo arrivo.

Per Terranova un dito rotto e diverse escoriazioni al corpo, ma fortuntamente, dopo le cure del pronto soccorso dell’ospedale “Abele Ajello”, è stato dimesso.









