Bonagia, le muciare verso il recupero. Storia ed arte per la valorizzazione del territorio

«I fatti che ancora una volta danno seguito alle parole!». Entusiasmo alle stelle per il sindaco di Valderice, Francesco Stabile, che ha annunciato un grande investimento per il recupero delle muciare, le imbaracazioni utilizzate durante la pesca del tonno e che si trovano a Bonagia.

«Oggi possiamo affermare con certezza, di aver realizzato un progetto concreto e reale per il recupero degli antichi vascelli di Bonagia. La mia Amministrazione continua senza sosta a dare seguito al programma politico e amministrativo, per rilanciare la crescita, e lo sviluppo turistico ed economico di questo paese. Uno degli obiettivi della mia agenda politica è quello di valorizzare il Borgo marinaro di Bonagia. È per questo motivo che – si legge – dopo circa 20 anni di annunci, oggi possiamo vantare di aver approvato in giunta, il progetto di fattibilità per il recupero delle antiche Muciare di Bonagia. Tutto ci& …









