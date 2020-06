ATTACCO GLOBALE ALLA ‘NDRANGHETA, PRIMO LATITANTE ARRESTATO DOPO L’AVVIO DEL PROGETTO I CAN (Interpol Cooperation Against ‘ndrangheta)

La ‘ndrangheta rappresenta una minaccia globale ed è indispensabile una intensa cooperazione tra le forze di polizia; ne è testimonianza l’arresto avvenuto in Svizzera di Roberto PISANO, nato a Gioia Tauro (RC) l’11.7.1979.

Grazie al coordinamento informativo tra il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, il ricercato è stato tratto in arresto a Biel/Bienne (Canton Berna), dopo un breve periodo di latitanza. Le operazioni sono state coordinate dall’Ufficio Federale di Giustizia e dall’ Ufficio Federale di Polizia (FEDPOL), coadiuvati sul territorio dalla Polizia Cantonale di Berna.

Pisano deve scontare un cumulo pene residue di 8 anni e 7 mesi, relativo a condanne passate per stupefacenti, minacce ed altro.

Il PISANO in passato è stato denunciato e condannato ripetutamente per vari reati contro il patrimonio, nonché sottoposto a …









Leggi la notizia completa