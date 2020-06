Anniversario sacerdotale per alcuni presbiteri della Diocesi di Trapani

Domenica 28 giugno il vescovo Pietro Maria Fragnelli presiederà alle ore 10 la Santa Messa per il 60° di ordinazione presbiterale di don Mariano Gatto e don Giulio Scavuzzo presso la parrocchia di San Paolo Apostolo ad Erice Casa-Santa (sono stati ordinati il 29 giugno del 1960) mentre alle ore 19 presiederà la celebrazione eucaristica in Chiesa Madre ad Alcamo per il 50° di ordinazione presbiterale di don Saverio Renda, don Pietro Filippi e mons. Benedetto Cottone.





Il 29 giugno, festa dei santi Pietro e Paolo, celebrano il 25° di sacerdozio don Francesco Vivona e don Francesco Pirrera. La celebrazione si terrà però il giorno dopo , alla presenza del vescovo: il 30 giugno alle ore 19.30 presso la parrocchia “Cristo Re” a Valderice.





“Ogni cammino sacerdotale evidenzia l’impresa del Signore: un’ impresa che parte dal cuore di Dio e dal cuore degli uomini & …









