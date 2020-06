Addio a Don Baldassare Meli, anima di Santa Lucia e faro per la comunità

La città di Castelvetrano oggi è più povera, al termine di una terribile malattia questa mattina alle 06.00 è tornato alla casa del padre Don Baldassare Meli. Persona straordinaria e prete dalla incredibile tempra avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 5 luglio, ma il terribile tumore che in pochi mesi lo ha divorato gli ha impedito di poter festeggiare insieme ai suoi adorati giovani questo traguardo, così come l’incedere della malattia gli aveva impedito di festeggiare i 49 anni di sacerdozio che erano stati ricordati anche dal vescovo di Mazara Domenico Mogavero con una splendida lettera lo scorso 4 aprile. Originario di Aragona, in provincia di Agrigento. dopo l’ordinazione sacerdotale , aveva vissuto buona parte del suo ministero nel difficile quartiere dell’Albergheria a Palermo (da direttore della comunità dei Salesiani) prima di essere destinato una quindicina di anni fa, dopo la morte di …









Leggi la notizia completa