40 anni fa la strage Ustica, resta il mistero. Non servono passserelle politiche. Resta il dolore dei familiari degli 81 morti

Non si è mai persa la speranza di arrivare alla verità sulla strage di Ustica avvenuta esattamente 40 anni fa. Era il 27 giugno 1980 quando il DC9 dell’Itavia, partito da Bologna e diretto a Palermo, precipitò in mare facendo 81 morti.

Un militare americano che all’epoca dei fatti era marinaio sulla nave Saratoga (con cui gli Usa pattugliavano il Mediterraneo), circa due anni fa raccontò che quella sera vennero abbattuti due Mig libici durante un’operazione della Nato. Una rivelazione che – pur non parlando esplicitamente del Dc9 – sosterrebbe lo scenario di una guerra aerea (vedi foto copertina) con il velivolo dell’Itavia nel mezzo di quello spazio aereo del basso Tirreno.

Il militare, che si chiama Brian Sandlin, ha 57 anni e la sua intervista da parte del giornalista Andrea Purgatori ando' in onda nel dicembre 2017 durante la trasmissione Atlantide su









