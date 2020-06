Vita, Perdite idriche. Predisposti interventi urgenti di manutenzione

Vita. In seguito alla numerose lamentele da parte di alcuni cittadini vitesi, su gravi perdite alla rete idrica registrate in diversi punti della città, l’Amministrazione comunale ha ritenuto necessario intervenire urgentemente.

A tal fine è stata contattata la ditta «Internicola Giuseppe», con sede a Calatafimi Segesta, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Trapani, che è stata invitata a presentare una offerta in ribasso sull’importo complessivo di € 7.000,00 oltre IVA al 22%; riservandosi di eseguire altri lavori qualora si rendesse necessario per assicurare interventi più tempestivi.

Lo scorso 9 giugno, la ditta in questione, ha offerto un ribasso d’asta del 5,5 per cento, che determina in 8,070 euro la somma totale per gli interventi previsti.

Valentina Mirto









