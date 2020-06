VIDEO – “Io resto a casa e leggo”: il Circolo dei lettori presenta “Danila Comastri Montanari”

Per la rubrica #restoacasaeleggo il Circolo dei Lettori presenta

L’Autrice Danila Comastri Montanari, scrittrice italiana, creatrice della saga di Publio Aurelio Stazio.

Il genere è quello del giallo storico, che le permette di conciliare i suoi principali interessi: lo studio del passato (in particolare le civiltà antiche) e l’amore per gli intrecci mystery.

A partire dal 1990 scrive gialli storici incentrati sulla figura di Publio Aurelio Stazio, nobile senatore della Roma di Claudio (metà I secolo d.C.).

Al momento sono stati pubblicati 19 romanzi.

Presenta e commenta Daniela La Rocca:









