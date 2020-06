Un castelvetranese che vive in Danimarca dona dieci visiere al reparto di Oncologia dell’ospedale

Al tempo del covid 19 in molti si sono incattiviti ed hanno dato sfogo alle più recondite paure, ma per fortuna la stragrande maggioranza delle persone ha dato il meglio di se. Ognuno per le proprie sensibilità e possibilità, ma ogni goccia ha contribuito a far diventare più grande il mare della solidarietà

Come diceva la grande madre Teresa di Calcutta Quello che facciamo è soltanto una goccia nell’oceano. Ma se non ci fosse quella goccia all’oceano mancherebbe.“. E così Vincenzo Catanzaro,un castelvetranese che da molti anni vive a Copenaghen, la capitale della Danimarca, ha deciso di donare dieci visiere agli operatori sanitari dell’Unità Operativa di Oncologia del Presidio Vittorio Emanuele di Castelvetrano. Gli operatori riuniti in questa foto hanno voluto ringraziare pubblicamente, per il tramite del nostro giornale il bel gesto del nostro concittadino









