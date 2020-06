Strage di Ustica, domani a Trapani e Valderice celebrazioni per il 40^ anniversario dalla tragedia

Sabato 27 ricorre il 40^ anniversario della strage di Ustica e l’A.C. di Valderice alla presenza di familiari ed autorità deporrà una corona d’alloro, alle ore 10.00, presso “Largo Vittime Strage di Ustica – 27 giugno 1980“.



Nell’ambito del triduo in onore di San Pietro, sempre domani alle ore 18.30 il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli presiederà la celebrazione eucaristica in cui ricorderà le 81 vittime del DC9 dell’Itavia esploso in circostanze mai definitivamente chiarite nei cieli di Ustica il 27 giugno del 1980. In particolare la preghiera riunirà il territorio trapanese intorno alle famiglie delle vittime Alberto Bosco di Valderice e delle altre della provincia tra cui Francesca e Giovanna Lupo e 3 bambini, figli di quest’ultima che saranno presenti con una rappresentanza. Al rito parteciperanno anche i sindaci di Trapani Tranchida e di Valderice Stabile, il …









