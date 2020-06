Santa Ninfa: Approvato il bilancio di previsione. Durissimo attacco ai revisori

SANTA NINFA. Il Consiglio comunale, nella sua ultima seduta, ha approvato a maggioranza (sette favorevoli, quattro astenuti) il bilancio di previsione. Ancora una volta Santa Ninfa è tra i primissimi comuni siciliani a dotarsi dello strumento finanziario entro i termini di legge. Un risultato ottenuto, come è stato sottolineato dalla maggioranza consiliare, «grazie alla capacità di programmazione dell’amministrazione e a quella elaborativa degli uffici».

I numeri. Il bilancio dell’ente prevede entrate e spese complessive per circa 40 milioni di euro e tiene conto anche del risultato di amministrazione presunto relativo al 2019 per quasi tre milioni (2.976.282 euro per la precisione), che però sono quasi interamente accantonati a copertura prudenziale dei crediti di dubbia esigibilità, delle eventuali perdite delle società partecipate (nello specifico la «Belice Ambiente», che gestiva il servizio rifiuti) e della soccombenza nei contenziosi legali.L’ …









Leggi la notizia completa