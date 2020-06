Salemi. Il sindaco Venuti segnala all’Asp alcune criticità dell’Ospedale

Il meccanismo che regolamenta le prenotazione di visite specialistiche e le prestazioni ambulatoriali presso il presidio ospedaliero “Vittorio Emanuele III” di Salemi da qualche settimana sembra essersi inceppato.

Da qualche settimana numerose sono le segnalazioni che si registrano da parte di cittadini che ne lamentano gravi ritardi. In crisi anche il mantenimento della guardia attiva nelle 24 ore. La causa è sempre la stessa. La persistente carenza di organico che viene alimentata dai ripetuti trasferimenti di personale presso altri Ospedali e strutture territoriali.

Il fenomeno, che sembra divenuto inarrestabile, interessa sia il personale medico sia quello infermieristico. A risentirne non sono solo gli ambulatori ma il reparto di geriatria e lungodegenza, che, è bene sottolineare, non è solo al servizio della comunità salemitana, ma

ormai è punto di riferimento sanitario di tutto il territorio provinciale.

La cronica carenza di personale sembra avere ormai superato i limiti della tollerabilit& …









Leggi la notizia completa